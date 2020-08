Ventiquattro casi in soli quattro giorni a Napoli. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino bisettimanale diffuso, come di consueto, dal Comune di Napoli. Oltre all’aumento dei positivi, c’è un altro dato che preoccupa: l’incremento dei ricoveri, i quali da 8 (segnalati il 24 luglio) passano a 15.

Coronavirus a Napoli

Con i 24 nuovi casi, il totale complessivo dei contagiati a Napoli sale a 1.084. Per fortuna non si contano nuove vittime da Covid-19 e non ci sono malati in terapia intensiva. In aumento anche il numero delle persone in isolamento a casa, che arriva a quota 56. Venerdì scorso erano soltanto 12 le persone sottoposte a quarantena. Gli attualmente positivi a Napoli, cioè le persone ancora malate, sono 61. Per quanto riguarda il numero dei guariti, nel capoluogo partenopeo sono 13 i contagiati guariti dal Covid-19, portando così il totale a 880.

