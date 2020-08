Campania. Pubblicata la graduatoria per il Bonus Fitti Covid-19 fino a 750 euro del Comune di Napoli, finanziato dalla Regione Campania. A disposizione ci sono 556.882,13 euro. I beneficiari ammessi al contributo sono 4.054, secondo l’ultima modifica della graduatoria rivista il 29 luglio scorso. Sono 1.785 soggetti i non ammessi al contributo. Il bonus è stato pensato dalla Regione Campania per venire incontro alle difficoltà delle famiglie nei pagamenti degli affitti a causa della pandemia del Coronavirus.

Il bando è stato approvato con decreto dirigenziale regionale 45 il 23 aprile scorso. Palazzo Santa Lucia ha trasferito i fondi al Comune di Napoli il 25 giugno scorso. Tuttavia, finora i contributi non sono stati ancora pagati perché mancava un apposito capitolo di entrata su cui versarli nel bilancio del Comune. Un problema risolto la scorsa settimana. Adesso, le somme saranno liquidate ai beneficiari, secondo l’ordine di graduatoria, fino a esaurimento risorse.

Qui è possibile consultare la graduatoria completa per il Bonus Fitti Covid19 del Comune di Napoli.