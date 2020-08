Scende in campo Cosimo Amente, il giovane farmacista di Melito correrà alle regionali con Fratelli d’Italia: “Ho scelto di stare al fianco di Giorgia Meloni perché condivido ciò che dice e ciò che fa. E’ una politica che non le manda a dire, schietta e pratica ma sopratutto pronta al cambiamento. Parla ai ragazzi e agli adulti ed ha in mente un futuro diverso per la Campania” ha dichiarato Amente.

Cosimo è figlio di Antonio Amente, attuale sindaco di Melito e politico da sempre molto seguito nell’area Nord di Napoli. “Con papà abbiamo tante passioni in comune anche se un carattere molto diverso: lui è molto più passionale ed istintivo, io invece più calmo e riflessivo ma abbiamo da sempre lo stesso obiettivo che è quello di cambiare il destino dei giovani del nostro territorio. Troppo poche le opportunità di lavoro, troppo scadenti i servizi che sono offerti: è tempo di cambiare e di farlo in fretta. Non c’è più molto da aspettare. Amo la politica fin da bambino e ho scelto di candidarmi alle regionali perché sono elezioni dove ancora conta il candidato se ha o meno un seguito. Non si è eletti perché scelti dai notabili di un partito.”

