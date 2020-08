Baia Domizia. Rissa tra due gruppi durante le vacanze, volano bottigliate, schiaffi e pugni davanti a un bar. Come riporta il sito EdizioneCaserta, due gruppi di ragazzi si sono affrontati davanti ad un locale della baia per motivati futili. Forse uno sguardo di troppo o una parola fuori posti il movente che ha scatenato la rissa.

Rissa a Baia Domizia

La lite è degenerata in bottigliate e colpi proibiti e stando ad alcuni testimoni sono spuntate pure le lame. Un ragazzo è stato ferito da un fendente al gluteo per fortuna in modo non grave. Indagano le forze dell’ordine.

