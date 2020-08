Sicilia. Una grossa frana si è verificata pochi minuti fa sulla Panoramica dello Stretto, all’altezza dell’Eden Park, nei pressi della ex pizzeria Costa, a Messina.Un’automobile è stata investita dalla terra caduta ma per non si registrano feriti. Forze dell’ordine vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di liberare la strada controllando che non vi siano vittime. Su Messina è tornato il sole.

Bomba d’acqua su Messina

Un violento temporale, però, intorno all’ora di pranzo ha colpito la città dello Stretto. Strade, negozi e cantine si sono allagate. Ci sono stati anche smottamenti e torrenti esondati. La protezione civile sta monitorando la situazione e al momento non si registrano danni o feriti. L’amministrazione comunale ha inviato un alert alla popolazione raccomandando prudenza. Per chi viene da Messina centro, invece, c’è una deviazione obbligatoria sul viale Regina Elena in direzione San Licandro.

Il video

🔴 BOMBA D'ACQUA, FRANA LA COLLINA >> https://bit.ly/2DIbbeq Posted by Tele Club Italia on Saturday, August 8, 2020