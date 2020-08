Maurizio Sarri è stato esonerato. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Andrea Agnelli insomma ha preso la sua decisione definitiva prima di quanto ci si aspettasse. Troppo forti probabilmente i segnali degli ultimi mesi, con una squadra lontana dai progetti del suo allenatore e i risultati quasi mai in linea con le aspettative, al netto dello scudetto – importante, fondamentale – vinto con due giornate di anticipo. Finisce quindi la strana esperienza di Sarri in un mondo che non è mai stato davvero suo, dopo mesi di tensione, critiche, rapporti complicati con uomini importanti dello spogliatoio.

related