Boom di contagi oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 552 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 249.756. Un numero in costante rialzo che sta mettendo in agitazione Palazzo Chigi e il Comitato Tecnico Scientifico.

Coronavirus, bollettino del 7 agosto: 552 contagi

Per fortuna resta sotto controllo il numero dei decessi: sono stati 3. Il totale delle vittime che sale a 35.190. Gli attualmente positivi salgono a 12.924, 230 in più rispetto a ieri. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 42. I dimessi e guariti totali sono 201.642 (+319).

Sotto osservazione è finita la regione Sicilia, che registra l’indice di trasmissibilità, Rt, più alto d’Italia (1,62 contro 1,01 del resto del Paese). Il governatore Musumeci ha affermato che, se dovessero salire i contagi, sia quelli “autoctoni” che di importazione, non è esclusa la chiusura dei confini della Regione. Anche in Campania si rileva un costante aumento dei positivi. Nella giornata di oggi se ne contano 15.