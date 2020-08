Tossisce in faccia a una donna malata di cancro durante l’emergenza coronavirus. E’ quanto avvenuto in Florida, negli Stati Uniti, dove una donna di 52 anni, Debra Hunter, è stata arrestata con l’accusa di aggressione e percosse.

Florida, tossisce in faccia a una donna malata di cancro: arrestata

La vittima, Heather Sprague, l’ha ripresa intenzionalmente con il video. Nel filmato si vedere chiaramente la 52enne, priva di mascherina, avvicinarsi a Heather e tossirle contro all’interno di un centro commerciale a Jacksonville.

Heather Sprague, attualmente in cura per un tumore al cervello, ha registrato il video il 25 giugno. Mentre passava davanti a un negozio ha notato una donna «che stava urlando, imprecando, insultando e minacciando il personale che le chiedeva di restituire un oggetto che non aveva con sé», ha spiegato in seguito Sprague sulla sua pagina Facebook.

«Mi sono fermata a una certa distanza, ho tirato fuori il telefono e senza dire una parola ho iniziato a filmare. La donna ha immediatamente dirottato la sua attenzione dallo staff verso di me», ha continuato. Il video mostra che Hunter, senza mascherina che è andata direttamente verso Sprague e le ha tossito in faccia.

In meno di un mese il video è stato visto più di 4 milioni di volte su Facebook e condiviso sui social media migliaia di volte. Sprague ha riferito l’accaduto alla polizia e un mese dopo Hunter è stata fermata.