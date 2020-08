Undicenne positivo al coronavirus in un centro estivo a Padova. E’ la scoperta fatta a seguito dell’ultimo aggiornamento dell’Ulss 6 Euganea. Insieme a lui altri due casi, entrambi giovanissimi.

Sono ancora i centri estivi a finire sotto la lente di ingrandimento delle autorità sanitarie. Un bambino di 11 anni frequentante il centro estivo di Padova Nuoto è risultato positivo al tampone. Il Dipartimento di Prevenzione si è immediatamente attivato come da consolidata procedura e sta eseguendo i tamponi su 94 contatti del minore, in gran parte bambini.

L’azienda socio-sanitaria locale segnala inoltre «la positività a Covid di due ragazze diciottenni da poco rientrate da un viaggio organizzato in pullman in Croazia, insieme a partecipanti di altre province venete e di altre regioni. L’informazione è già stata condivisa con i Dipartimenti di Prevenzione delle diverse realtà coinvolte. I vacanzieri padovani risultano complessivamente 13, per i quali è scattato l’ormai rodato meccanismo di isolamento domiciliare e verifica di contatti stretti per l’esecuzione dei tamponi».