Arrivano le nuove disposizioni contenute nel Dpcm del Governo Conte. Previsti nuovi allentamenti, ribaditi alcuni divieti già presenti nei precedenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nuovo DPCM, le regole: via libera a crociere e fiere. No a discoteche

Secondo alcune fonti del Governo, il Dpcm è pronto per essere approvato dal Consiglio dei Ministri tra domani e dopodomani. Il testo ribadisce alcune regole fondamentali ormai in vigore da mesi: obbligo delle mascherine fino a fine agosto e obbligo di distanziamento sociale.

Viene però dato il via libera alle fiere e alle navi da crociera, che potranno riprendere così le loro attività dopo il lungo stop imposto dall’emergenza del Covid-19. Restano invece chiuse le discoteche, a dispetto di quanto si fosse ipotizzato nei giorni scorsi. Su questo punto la linea è rigida: i locali al chiuso destinati al ballo singolo o di gruppo restano off-limits. Resta la possibilità per i locali all’aperto di offrire aperitivi o consumazioni alcoliche ma sempre rispettando il distanziamento e raccogliendo i dati dei clienti.

Punto sulle scuole

Per quel che riguarda le scuole, una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico fissata per il 25 agosto servirà farà il punto sulle indicazioni da rispettare per l’apertura degli istituti.«Altre attività riapriranno con il prossimo Dpcm, l’idea è far ripartire attivita fieristiche e navi da crociera», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. C’è l’ipotesi della proroga al 31 agosto dell’obbligo di indossare le mascherine di protezione personale. Sarebbe, secondo quanto si apprende, questo l’orientamento del governo che sta mettendo a punto il nuovo dpcm sulle misure anti-Covid.