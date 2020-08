Napoli. E’ lutto nella città di Napoli e nel mondo dello spettacolo, è morto Marco Malapelle. Detto ‘o Gemello, Marco aveva 30 anni e lavorava nel mondo dello spettacolo nel comparto delle riprese video cinematografiche. Il giovane è deceduto in breve tempo a causa di una malattia, era una di queste risorse che si adattava alle esigenze dei vari set e dava il suo apporto sempre con molta voglia di lavorare e tanta professionalità. A dare notizia della sua prematura scomparsa gli altri l’attore e regista Vincenzo Pirozzi, originario proprio della Sanità, che sul suo profilo Facebook scrive: «Che dispiacere Marco, un vuoto incolmabile. Il cinema partenopeo perde uno dei suoi figli migliori».

Lutto a Napoli

Tra le produzioni cui aveva preso parte, accreditato come macchinista e attrezzista ci sono Un Posto al Sole, alcuni video del cantante Liberato, ma c’è anche qualcuno che lo ricorda in produzioni più importanti. Scrive Doriana: “Lo ricordo sul set dell’Amica Geniale a Caserta vecchia, che Dio lo abbia in gloria”.

