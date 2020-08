Come da previsioni violento temporale estivo si è abbattuto nel pomeriggio su Napoli e provincia creando non pochi danni e disagi. Poco dopo le 15 lampi e tuoni hanno preceduto il temporale. Allagamenti e dissesti si sono registrati in tutta l’area nord. Dalle immagini possiamo vedere auto bloccate da veri e propri fiumi in piena. Questo è un video che immortala la situazione in zona Marchesella.

Questa invece è via San Francesco D’assisi, zona monaci, l’acqua ha completamente ricoperto la strada. Non c’è strada del centro o della periferia che non sia stata interessata da allagamenti. Auto imbottigliate nel traffico sulla Circumvallazione e ferme in alcune zone del centro perché la strada diventata impraticabile. Situazione preoccupante in zona Casacelle nelle palazzine delle stecche pesanti dove l’acqua è addirittura entrata nelle case. Come documenta l’attivista Umberto Mercurio, questa la situazione in fascia costiera, ogni volta che c’è pioggia questo è quello che arriva poi in mare.

E per sdrammatizzare c’è chi scherza e azzarda un tuffo nel mare di pioggia.



