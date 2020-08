Risalgono di nuovo i contagi di coronavirus in Campania. Oggi se ne registrano 8, in lieve aumento rispetto a ieri, quando ne erano 2. Preoccupa il numero dei decessi: oggi si registrano due morti, che portano in Campania a 438 il totale dei deceduti per Covid-19. Si tratterebbe di due donne anziane contagiate da badanti dell’Est Europa.

Campania, bollettino coronavirus del 5 agosto: due morti

Neanche ad agosto si fermano i contagi in Campania. Nella giornata di oggi si rivelano altre 8 persone infette con 4 guariti. A comunicarlo è il comunicato ufficiale dell’Unità di Crisi della regione Campania. A Portici, in provincia di Napoli, si registra un nuovo focolaio, con sette contagiati, tra cui due bambini. Di seguito il bollettino del giorno:

inlineadv

Positivi del giorno: 8

Tamponi del giorno: 2.085

Totale positivi: 5.030

Totale tamponi: 341.031

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.198