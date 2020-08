Ancora da chiarire la morte, a Palermo, di un bimbo di appena 4 mesi avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina. Il piccolo era già arrivato in condizioni critiche, con problemi respiratori.

Palermo, muore bimbo di 4 mesi: aperta inchiesta

Le condizioni del piccolo sarebbero precipitate una volta effettuato il ricovero. Le manovre di rianimazione si sono rivelate presto inutili e i medici ne hanno dovuto constatare il decesso. Successivamente sono sopraggiunti sul posto gli agenti di Polizia per ascoltare i testimoni e ricostruire la vicenda. Presenti al nosocomio anche i parenti del piccolo, scoppiati in una crisi di pianto.

Sulle cause della morte del piccolo è giallo: il pm ha aperto un fascicolo d’indagine e ha disposto l’esame autoptico sulla salma del piccolo che verrà svolta nelle prossime ore. Il bambino era stato portato in ospedale dai genitori in preda ad una crisi respiratoria, cominciata a casa. Ma il giovanissimo paziente sarebbe deceduto durante le prime cure, prima ancora che il personale sanitario comprendesse la causa dei sintomi riscontrati.