Acerra. Schianto mortale mentre era in vacanza, muore 50enne di Acerra. Non ce l’ha fatta Raffaele Iodice, per tutti Lello, 50 anni, deceduto a seguito delle ferite riportate in un grave incidente stradale avvenuto all’alba di ieri in Cilento. L’uomo, originario di Acerra, in provincia di Napoli, era alla guida del suo furgone quando è rimasto coinvolto nello schianto, lungo la strada statale 18, tra Agropoli e Prignano Cilento (Salerno). La dinamica non è stata ancora ricostruita, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

Soccorso poco dopo l’allarme, Iodice è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno, dove è arrivato in condizioni critiche; è deceduto poco dopo, i medici hanno fatto il possibile per salvarlo ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Il cinquantenne era molto noto nel Cilento, solitamente trascorreva le vacanze estive a Marina di Camerota, e anche in questi giorni si trovava lì per le ferie. Sposato con Angela, aveva tre figli

