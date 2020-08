C’è una nuova vittima di Coronavirus nel casertano. Una donna di 73 anni di Conca della Campania, ricoverata da una settimana al reparto di Rianimazione dell’ospedale Covid di Maddaloni, è morta. Era risultata positiva circa dieci giorni fa, quando emerse la positività della sua badante di origini rumene. A seguito di quel contagio, oltre alla 73enne, erano risultate positive quattro persone.

Morta di Coronavirus nel casertano

Intanto, dal report ufficiale dell’Asl di Caserta pubblicato ieri, emergono altri tre contagiati a Villa Literno. Si tratta anche questa volta di migranti, ospitati nel centro di accoglienza. Per fortuna, anche loro come i precedenti sette, non presentano sintomi e continuano la quarantena. Da settimane il numero relativo ai decessi correlati al Coronavirus era stabile nella tabella dell’Asl casertana, ieri invece ha visto un +1. Questo della 73enne è il primo decesso in provincia fra i recenti focolai esplosi e registrati dall’Asl. Ieri, infatti, anche il bollettino dell’unità di crisi della regione ha registrato un decesso.

Ora il numero totale delle persone positive al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza è 620, di cui 53 positivi attuali. Di conforto resta il dato relativo alle guarigioni accertate. Ce ne sono 6 in più: ciò vuol dire che ad oggi, dall’inizio della pandemia, sono 521 le persone che sono uscite dal tunnel del Coronavirus. Al momento gli attuali positivi sono dunque 53 e sono residenti 14 a Mondragone, 10 a Villa Literno, 6 a Castel Volturno, 4 a Conca della Campania, 3 a San Felice a Cancello, 2 a Carinola, Falciano del Massico e San Nicola la Strada, 1 a Capua, Lusciano, Piedimonte Matese, Raviscanina, Recale, Presenzano, Sessa Aurunca, Teano, Teverola, Trentola Ducenta e Villa di Briano.