Pozzuoli. Allerta al comune di Pozzuoli, stagista positivo al tampone. Ad anticipare la notizia è IlMattino. Il giovane, residente a Napoli e impegnato in qualità di stagista da qualche mese all’ufficio tecnico che ha sede nella palazzina n. 3 al Rione Toiano, era stato sottoposto come da prassi al test sierologico, risultando negativo. Successivamente si è sottoposto all’esame del tampone risultando positivo.

Positivo al comune di Pozzuoli

Si attendono ora i risultati del secondo esame. In via precauzionale i responsabili dell’ufficio tecnico hanno disposto, secondo protocollo, la chiusura dell’intero manufatto in cui ha sede l’ufficio per procedere alla sanificazione dei locali, i tamponi per i venti dipendenti del comune che sono stati potenzialmente a contatto con lo stagista e l’autorizzazione a lavorare da remoto a tutto il personale dell’ufficio tecnico. Funzionano regolarmente, invece, tutti gli altri uffici del complesso comunale al Rione Toiano.

inlineadv