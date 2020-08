Sala Consilina. Tragico scontro nel salernitano, un morto e 3 feriti gravi. L’incidente è avvenuto questa mattina, 3 agosto, nella frazione di Trinità.

Sala Consilina, violento incidente

Dalle prime informazioni si registrano diversi feriti, di cui alcuni gravi. Coinvolti nell’incidenteun furgone e un’autovettura. Sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Tre feriti gravi ed una vittima

Per una delle persone rimaste incastrate all’interno dell’auto non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita è il 23enne Mario Monaco di Buonabitacolo. Altri tre feriti sono stati trasferiti in ospedale in condizioni molto gravi.

l cordoglio del sindaco di Buonabitacolo

“Caro Mario, – ha scritto sul suo profilo social il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio – avevamo rimandato l’aperitivo a una prossima occasione e oggi mi fai portare questo scrupolo. Ci hai dato questa notizia stamattina. Te ne vai così, con un brutto incidente che tronca la tua gioviale esistenza. Un altro colpo, durissimo colpo per tutta la comunità di Buonabitacolo… Un colpo durissimo, difficile da accettare per la tua famiglia, per i tuoi tanti amici. Siamo tutti attoniti e senza parole.Ciao Mario”.