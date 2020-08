GIUGLIANO. Attimi di follia questa mattina a Giugliano. Un uomo ha dato in escandescenza denudandosi in strada. I fatti sono avvenuti in piazza San Nicola. Impauriti alcuni residenti della zona hanno allertato i carabinieri che immediatamente sono giunti sul posto.

I militari dell’arma della compagnia di Giugliano arrivati in piazza hanno trovato l’uomo in stato di agitazione e svestito. Pare si tratti di un extracomunitario che da mesi staziona in zona. Non sarebbe la prima volta che tra piazza San Nicola e via San Vito viene richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per atteggiamenti pericolosi dell’uomo.

inlineadv

Sul posto questa mattina anche i sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli per accertamenti.