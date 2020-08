Dramma nel napoletano per la morte di Giovanni Articolo, scout 17enne di Torre del Greco morto per un malore. Il giovane era in gita con altri amici sui Monti Lattari quando si è sentito male, probabilmente complici le alte temperature di questi giorni.

Vico Equense, morto a 17 anni per un malore: si chiamava Giovanni Articolo

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era impegnato in un’escursione insieme col gruppo scout sui Monti Lattari, tra Vico Equense e Positano. Dopo aver raggiunto il monte Faito, la comitiva ha puntato in direzione Conocchia. Durante il tragitto, lungo il Sentiero degli Dei, Giovanni ha accusato un malore ed è svenuto. I capi scout, gli unici maggiorenni, hanno subito chiamato il 118. L’elisoccorso di Salerno è intervenuto per un ragazzo scout svenuto sulla zona di Santa Maria del Castello nei pressi del rifugio della forestale. Il ragazzo era in comitiva quando ha accusato un malore che ha richiesto la chiamata al 118.

L’equipaggio di elisoccorso, che risulta costituito da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato sbarcato sul posto ed ha provveduto a stabilizzare e recuperare il malcapitato, che poi è morto in ospedale. In supporto alle operazioni è decollato anche un elicottero della Polizia di Stato per portare operatori CNSAS e viveri ai restanti ragazzi, decisamente provati dall’accaduto, che sono stati infine accompagnati a valle via terra. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta.

Il gruppo di scout “Torre del Greco 4” era alla prima uscita post Covid oltre il Vesuvio in mattinata aveva postato una foto. I ragazzi erano carichi di entusiasmo per un’escursione fuori porta che, nel rispetto dei nuovi protocolli, doveva durare due giorni, anziché una settimana. Giovanni purtroppo ha accusato malori respiratori e si è accasciato a terra, minuti preziosi da parte dell’eliambulanza per rintracciare e recuperare il ragazzo , ma il suo cuore si è fermato durante il volo, all’atterraggio a Salerno già non c’era più speranza.

Foto: Mariella Romano – cronaca e dintorni