Incidente mortale a Gaggi, nella città metropolitana di Messina. Intorno alle sette di questa mattina, come riporta Messinatoday.it, un giovane di 20 anni è morto sulla stradale 185.

Gaggi (Messina), incidente mortale: perde la vita un ventenne

L’impatto si è consumato lungo la strada statale. La vittima avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe finito fuori strada sbattendo contro una macchina parcheggiata. A seguito dell’impatto, la macchina si è ribaltata rimanendo poi incastrata nel guard-rail.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, una di Letojanni e l’altra di Moio Alcantara e il personale del 118 ma per il ferito non c’è stato nulla da fare nonostante le manovre di rianimazione messe in campo. Ancora non sono state diffuse le sue generalità. Sul luogo della tragedia sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Si registrano code e rallentamenti.