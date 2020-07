Lombardia. Malore per il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana che nelle scorse ore è stato colto da un attacco di diverticolite e che per questo ha fatto sapere di aver bisogno di qualche giorno di riposo. È stato lo stesso governatore a comunicare attraverso un post su Facebook di aver cancellato tutti gli impegni del weekend, compresa la partecipazione alla Festa della Lega a Cervia.

Annullati tutti gli impegni del weekend

“Il mio fisico mi ha avvertito – le parole che Fontana ha condiviso su Facebook – ‘Attilio prenditi qualche giorno di riposo’. Sono quindi costretto a disdire tutti gli impegni di oggi e domani e con estremo rammarico non potrò essere presente questa sera a Cervia per incontrare la famiglia della Lega. Pochi giorni di riposo, lunedì al lavoro come sempre!”. Il suo staff ha fatto sapere che Fontana soffre di diverticolite da tempo e che ha avuto un attacco nelle ore scorse e che ora è sotto terapia antibiotica: nessun cambio di programma invece per la prossima settimana che vede il presidente lombardo impegnato martedì nell’incontro, insieme agli altri presidenti di Regione, al Quirinale, con Sergio Mattarella e mercoledì nella riunione di giunta.

