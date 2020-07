Campania. Altri nove contagiati in Campania: cinque in meno di ieri, ma comunque tanti. E con un morto in più. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi della Regione: su 2.973 test effettuati 9 sono risultati positivi. Il totale dei positivi sale dunque a 4.999 su 332.836 tamponi effettuati mentre sale a 435 il numero di vittime. Sale anche il numero di pazienti guariti, 4.169, tutti totalmente guariti lì dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

De Luca in diretta

Il governatore Vincenzo De Luca valuta nuove misure restrittive. A comunicarlo è lui stesso durante la diretta di questo pomeriggio sulla sua pagina Facebook. (Leggi qui)

