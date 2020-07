Gallipoli. Altro che distanziamento sociale, a Gallipoli si balla in spiaggia tutta la notte sulle note del dj Bob Sinclair. Le stories Instagram pubblicate dallo stesso Bob Sinclar raccontano quanto avvenuto nella notte del 30 luglio alla Praja di Gallipoli: il dj e produttore francese ha suonato per il popolo della notte, e a quanto si vede dai video non c’è stato distanziamento sociale.

Gallipoli, in 2000 ballano in spiaggia

Il locale è stato al centro delle polemiche – e anche di un esposto alla procura e alla prefettura di Lecce – dopo che analoghe immagini nelle scorse settimane avevano messo in allerta il Codacons (erano state riprese anche da Selvaggia Lucarelli). Ma le serate nelle discoteche all’aperto sono consentite, in Puglia, e la Praja si è adeguata alle nuove limitazioni. E allora via, in massa (circa 2000 persone) a sentire Sinclar, col benestare della prefettura. Mascherine non obbligatorie e distanziamento sociale neanche a parlarne: paura del covid-19? Zero.

