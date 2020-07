GIUGLIANO. Sarà ancora la Teknoservice a gestire la raccolta rifiuti a Giugliano. La ditta, che già si occupa del servizio in città, ha vinto la gara d’appalto per la gestione del servizio per i prossimi 7 anni.

Soddisfatto il direttore del cantiere Giuseppe Spacone: “Continueremo a dare il massimo per i giuglianesi” dice. La ditta stava lavorando da diversi mesi in regime di proroga visto che l’appalto era scaduto. E’ stata così espletata la nuova gara a cui ha appunto partecipato nuovamente la ditta, vincendo.

La Teknoservice fa parte dell’Ati che, con Gema e Raccolio, anni fa, all’epoca del commissariamento per infiltrazioni camorristiche del Comune, avviò la raccolta differenziata in città portandola da percentuali irrisorie ai risultati di oggi dove, a parte alcune zone dove l’inciviltà è dura a morire, la differenziata è ormai entrata a regime.