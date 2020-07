Asse Mediano. Incidente sull’asse mediano, traffico in tilt. Si è verificato in questi minuti un scontro sull’asse mediano tra due auto, all’altezza dello svincolo di Giugliano in direzione Napoli. Una lunghissima coda si è formata a causa del sinistro. Non ci sarebbero feriti gravi. Allertati i soccorsi che stanno giungendo sul luogo dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti

