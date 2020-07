Campania. Contagio stabile oggi in Campania Dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall’unità di crisi della Regione, infatti, sono 16 i tamponi positivi (ieri 19) su 2.076 test effettuati. Il totale dei positivi sale dunque a 4.990 su 329.863 tamponi effettuati mentre resta fermo a 434 il numero di vittime. Sale invece a 4.157 anche il numero di pazienti guariti (+25 oggi), tutti totalmente guariti lì dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

