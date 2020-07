Giugliano. Costantino Bravaccino è tra i candidati alle prossime amministrative per il consiglio comunale a Giugliano. Professionista biologo, classe 1982, sostiene il candidato a Sindaco Antonio Poziello nella lista “Antonio Poziello Sindaco”.

Sui social e ai cittadini si è presentato così:”Fin da subito ho dovuto lottare per venire al mondo. Questa precoce esperienza traumatica ha fatto maturare in me la consapevolezza che la vita sia un dono e va messa al servizio degli altri”.

Da sempre è stato amante della Scienza. Gli studi nella facoltà di Biologia hanno contribuito a fargli amare ancora di più la vita nelle sue mille sfaccettature. La sua coscienza green è maturata proprio in quegli anni, studiando in laboratorio ha compreso quanta perfezione sia racchiusa in ogni singola cellula.

Per poco più di 4 anni è stato titolare di una parafarmacia. Poi ha abbandonato questo progetto per dedicarsi esclusivamente alla nutrizione, divenendo particolarmente esperto nel trattamento dell’obesità, dei disturbi del comportamento alimentare e delle intolleranze alimentari. Attualmente ha fondato un’azienda farmaceutica e dirige il Centro di Nutrizione Umana Insieme 3.0 con sede in più città della Campania.

Spiega così la scelta della candidatura:”Ho scelto di candidarmi per creare in questa città una nuova coscienza collettiva. Dobbiamo sensibilizzare tutti, in particolare le nuove generazioni, alla rivoluzione green. Tutti devono fare la loro parte, non solo i politici. Cominciamo dalle nostre piccole scelte quotidiane: facciamo bene la differenziata e limitiamo l’uso della plastica o dell’auto per evitare di aumentare le emissioni di CO2. Chiunque, come me, ami questa terra, deve amarla con i fatti, facendo scelte e azioni concrete.”