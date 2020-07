Campania. Sono 19 i casi positivi registrati oggi nella regione Campania. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che i nuovi positivi al coronavirus Sars-Cov-2 sono 19: 10 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati in Campania è salito così a 4.974 persone, mentre quello dei tamponi analizzati è di 327.787 (1.689 nell’ultima giornata di analisi). Complessivamente i guariti in regione dall’inizio dell’epidemia sono 4.132, oggi +4, i deceduti, invece restano 434.

