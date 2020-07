Sgominata banda di ladri nel napoletano. I carabinieri della stazione di Palma Campania, in provincia di Napoli, hanno preso una banda di ladri. Sette le persone arrestate accusate. Sono accusate, a vario titolo, di rapina aggravata dall’uso delle armi e furti in abitazioni e aziende della zona di Nola.

Sgominata banda di ladri nell’agro nolano: sette arresti

I malviventi hanno un’età compresa tra i 20 e i 54 anni, provengono da comuni come Ottaviano, Maddaloni, Trecase e San Gennaro Vesuviano. Di queste 7 persone, 6 sono in carcere mentre una persona è agli arresti domiciliari. Le indagini sulla banda di ladri sono iniziate a febbraio 2009, dopo la denuncia di una rapina da parte di un cittadino bengalese. L’uomo era in bicicletta quando due persone, dopo avergli tagliato la strada, lo hanno minacciato con una pistola e si sono fatti consegnare un borsello contenente 50 euro e documenti personali.

I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, sono risaliti al proprietario della vettura e col coordinamento della Procura della Repubblica di Nola hanno avviato le indagini che hanno consentito di accertare altri casi simili nei mesi successivi. Tra gli episodi documentati, si legge nella nota dei carabinieri, c’è quello di un furto in una casa di Ottaviano.

In questa circostanza la banda ha rubato arredi di un bar per un valore di circa 2.000 euro, e due furti in aziende manifatturiere di Piazzolla di Nola e Poggiomarino, dove gli uomini si sono introdotti facendo un foro nella parete esterna. Tutta la merce rubata nell’azienda manifatturiera di Poggiomarino è stata ritrovata a Sarno, in provincia di Salerno, all’interno di un’azienda dolciaria, il cui titolare è stato denunciato per il reato di ricettazione.