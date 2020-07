La Campania ancora meta di yacht di lusso. Questa volta si tratta del Boadicea, un vero palazzo galleggiante arrivato a Palinuro, in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento.

Cilento, arriva il Boadicea: yacht extra lusso a Palinuro

Il natante ha attraccato all’alba a Ficocella. Costruito nel 1999 nei Cantieri Amels su progetto di Terence Disdale, Boadicea è stato rinnovato nel 2010 e nel 2016, ha una lunghezza di 76 metri ed è largo 14,00 metri, immersione 4,20 metri con un dislocamento di 2130 tonnellate, 16 nodi sono la sua velocità di crociera.

inlineadv

Grande lusso e confort a bordo per 14 ospiti in 7 cabine grandijben arredate. Offre Jacuzzi sul ponte, grande beach club, attrezzature da palestra, salone di bellezza, piscina, 14 posti cinema teatro, sala medica, ha la piattaforma di atterraggio per elicotteri ed accessibile a portatori di handicap con sedie a rotelle. Naviga sotto bandiera delle Isole Cayman.