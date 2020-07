Campania. Cresce ancora il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall’unità di crisi della Regione, infatti, sono 29 i tamponi positivi su 1.555 test effettuati. Il totale dei positivi sale dunque a 4.926 su 324.552 tamponi effettuati mentre resta fermo a 434 il numero di vittime. Sale invece a 4.127 anche il numero di pazienti guariti, tutti totalmente guariti lì dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Coronavirus in Campania, De Luca preoccupato

«Sono preoccupato sulla riapertura delle scuole a settembre. Tutte la valutazioni scientifiche ci confermano che diversamente a quanto si pensava la fascia giovanile non è esclusa dal Covid-19, anzi, anche quando sono asintomatici portano il contagio e quindi possono portare il virus in famiglia». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un convegno a Napoli.

