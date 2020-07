Acerra. Ci sono due positivi al Covid-19 ad Acerra. A darne notizia è il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, in un video sulla sua pagina Facebook. Come riporta il primo cittadino i due contagiati sarebbero stati a contatto con un cittadino che proveniva dall’estero. Nel suo video postato sui social il sindaco invita la popolazione a continuare a rispettare le misure anti-contagio perché il virus circola ancora tra noi.

L’annuncio del sindaco

Due nostri concittadini risultano positivi al coronavirus, avrebbero contratto il virus venendo in contatto con un cittadino che veniva dall’estero. A loro i nostri auguri di buona guarigione. A noi tutti tocca rispettare le regole dell’Ordinanza del Presidente De Luca: indossare la mascherina e mantenere le distanze. Mi aspetto molto dal senso civico dimostrato dai nostri concittadini per far sì che sul nostro territorio il virus non si diffonda.

inlineadv

Il video

🔴 #CORONAVIRUS Due nostri concittadini risultano positivi al coronavirus, avrebbero contratto il virus venendo in contatto con un cittadino che veniva dall’estero. A loro i nostri auguri di buona guarigione. A noi tutti tocca rispettare le regole dell’Ordinanza del Presidente De Luca: indossare la mascherina e mantenere le distanze.👉 Mi aspetto molto dal senso civico dimostrato dai nostri concittadini per far sì che sul nostro territorio il virus non si diffonda. Posted by Raffaele Lettieri Sindaco di Acerra on Monday, July 27, 2020