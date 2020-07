Reddito di cittadinanza pagamenti oggi. Nella giornata di oggi, 27 luglio 2020, sono previsti i pagamenti del reddito di cittadinanza. Come ogni mese, salvo temporanee variazioni, anche a luglio i beneficiari del Rdc ricevono dall’Inps la ricarica sulla propria Postepay il giorno 27.

Reddito di cittadinanza: i pagamenti

Il reddito di cittadinanza verrà accreditato oggi, 27 luglio, ma a differenza degli altri mesi dovrà essere speso per intero. Se infatti, ad agosto, i percettori presenteranno sulla carta del credito residuo, il sussidio verrà tagliato del 20%.

inlineadv

È quanto previsto dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno. Secondo questa nuova norma, ciò che avanza del reddito di cittadinanza e non viene speso o prelevato dai beneficiari , viene tagliato fino ad un massimo del 20% nel mese successivo. Ma non solo, il decreto prevede anche un taglio con cadenza semestrale per la parte che eccede l’importo mensile del reddito di cittadinanza.

Potrebbe anche interessarti >> RdC, sospensione per un mese

Reddito di cittadinanza: come si calcola il taglio mensile

Il taglio mensile del reddito di cittadinanza viene calcolato sottraendo dal saldo dell’ultimo giorno del mese il valore del beneficio mensile. Ciò vuol dire che se il 31 luglio il beneficiario avrà sulla carta 700 euro ma il valore del sussidio è di 500, l’importo sottratto è di 200 euro. Ma considerato che il valore massimo del taglio non può superare il 20% del beneficio, il taglio previsto sarà di 80 euro a partire dal mese di agosto.