Unite in due modi: quando sono venute alla luce e quando hanno dato alla luce un figlio. E’ la storia di Stefania e Assunta Del Mondo, 28 anni, entrambe di Casoria. I bimbi, nati dopo un parto naturale, si chiamano Lorenzo e Carmine e stanno bene.

Napoli, due gemelle danno alla luce un bimbo lo stesso giorno

Hanno condiviso tanto, come tanti altri gemelli. Eppure Stefania e Assunta potranno dire di aver condiviso qualcosa in più. Insieme infatti hanno portato avanti la gravidanza di due bimbi, fino a partorire a pochissime ore di distanza l’una dall’altra. Stefania alle 23 e 40 del 24 luglio, Assunta alle 3 e 51 del 25. Una coincidenza che rafforza il legale delle due sorelle in un momento di grandissima gioia.

L’insolito e graditissimo evento è avvenuto al Policlinico II di Napoli, nel reparto del professore Nicola Colacurci, direttore dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Un piccolo segnale di speranza ai tempi del Covid che molti, anche tra il personale sanitario, ricorderanno a lungo.