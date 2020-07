Obbligo di quarantena in Campania per chi arriva da determinati Paesi Esteri. A precisarlo è l’ultima ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca. Sono infatti tenuti a isolamento domiciliare a carattere fiduciario per 14 giorni tutti i soggetti, italiani e non, che provengono da un elenco preciso di paesi indicato all’interno del provvedimento.

Campania, isolamento di 14 giorni per chi proviene da alcuni paesi esteri

Secondo l’ordinanza n.63, le persone provenienti dai territori extra Shengen (come Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania) e dagli altri Stati non contemplati dall’articolo 6 del DPCM dell’11 giugno, saranno sottoposti a tampone e test sierologici a cura delle asl locali, d’intesa con L’istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno. Solo così si potrà individuare “con tempestività eventuali positività al virus in capo a tali cittadini ed avviare immediatamente, se del caso, l’attività di ricostruzione dei casi di cosidetto contatto stretto”.

Il provvedimento specifica che, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

a) Stati membri dell’Unione Europea;

b) Stati parte dell’accordo di Schengen (Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

d) Andorra, Principato di Monaco;

e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano.

E’ invece vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale (e regionale) alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

a) Armenia;

b) Bahrein;

c) Bangladesh;

d) Brasile;

e) Bosnia Erzegovina;

f) Cile;

g) Kuwait;

h) Macedonia del Nord;

i) Moldova;

j) Oman;

l) Panama;

m) Peru’;

n) Repubblica Dominicana”.