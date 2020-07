Un ritocchino al viso di cui però se n’è pentita. Arisa ha ammesso di aver ceduto alle punturine per rendere le labbra più carnose. La 37enne ha spiegato di aver fatto il ritocchino per ingrandire le labbra ma di essersene poi pentita.

La cantante, prima di diventare una delle voci più apprezzate della musica italiana è stata anche un’estetista (oltre che una cameriera), e ha spiegato che quella per i centri di bellezza è una vera passione. “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”, ha raccontato a ‘Oggi’.

Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è pentita perchè pensa che oggi si dia troppa attenzione all’aspetto estetico anche perché i social hanno creato una dipendenza dalla propria immagine. “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”, ha concluso.