Maxi sequestro nel ristorante-pescheria di chef Peppe Di Napoli a Pianura. Sono stati sequestrati 117 chili di pesce dai Nas, perchè privi di tracciabilità. Carenze igienico-sanitarie sarebbero state riscontrate anche in cucina. Ma lui si difende sui social: “Chiariremo tutto e ci assumeremo le nostre responsabilità”, e annuncia: “Da domani saremo già aperti, vi aspetto”.

Centodiciassette chili di prodotti ittici privi di qualsiasi tracciabilità sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas, insieme al personale dell’Asl Napoli 1, nel noto ristorante pescheria del quartiere Pianura di Napoli dello chef Peppe Di Napoli famoso sui social per le sue comparsate in tv e le ricette in tempo di Covid.

Lo chef, legale rappresentante del ristorante, è stato inoltre diffidato per l’uso difforme della cucina utilizzata in orari non previsti e con carenze igienico sanitarie, strutturali e documentali. Il valore dei prodotti ittici sequestrati ammonta a 3.000 euro mentre per il legale rappresentante una contravvenzione da 2.500 euro.

Lo chef Peppe Di Napoli, però, dopo il maxi sequestro di questa mattina di pesce nel suo ristorante, si è sfogato su internet. Spiegando di essere “favorevoli ai controlli”, ma anche che già domani saranno regolarmente aperti, nonché che “chiariremo ogni aspetto della vicenda” e dicendosi pronto ad assumersi le proprie responsabilità “se c’è stata una disattenzione o un’irregolarità formale”.