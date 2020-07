Napoli. Inizialmente si era sottoposta al test rapido, che aveva dato esito negativo, poi i medici le hanno effettuato il tampone per fugare ogni dubbio. Stavolta il risultato è stato diverso: la donna era positiva al Covid-19. Così una 35enne di origini venezuelane, in Italia da 8 anni, ha scoperto di aver contratto il virus, dopo aver eseguito i test all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Napoli, 35enne negativa al test rapido ma positiva al tampone

Lunedì pomeriggio la donna si era presentata all’ospedale con un lieve stato influenzale. Per questo motivo i medici hanno direttamente optato per il test rapido senza passare per il Pronto Soccorso evitando così di chiudere il reparto per la sanificazione.

inlineadv

Ieri la decisione dei medici di effettuare il tampone nasofaringeo. A questo ulteriore test l’esito è stato differente. La donna è infatti risultata positiva al Coronavirus all’Ospedale Pellegrini e successivamente trasferita al Covid Center dell’Ospedale del Mare a Ponticelli. La 35enne comunque non è in gravi condizioni, presenta solo febbre. Nel suo reparto ci sono anche altri 4 contagiati. Si tratta dei casi di Coronavirus del campo Rom di Secondigliano.