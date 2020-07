Agguato nella notte in via Plinio, a Torre Annunziata. Alcuni uomini si sono finti carabinieri ed hanno invitato un uomo, Mario Dentice, ad uscire di casa. All’esterno dell’abitazione, i sicari hanno aperto il fuoco ed hanno esploso tre colpi di pistola, che lo hanno attinto alle gambe. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Stando alle prime informazioni, Dentice è ritenuto vicino al clan Gallo. Sul caso indagano i Carabinieri, i quali hanno già raggiunto la vittima in ospedale per capire cosa è successo.

