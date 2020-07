Sessantotto persone contagiate, tra le quali alcuni calciatori, dopo una festa in un night club di Praga. A confermarlo alla televisione ceca è stata la direttrice dell’ufficio di sanità pubblica locale, Zdenka Jagrova. Altre infezioni sono state riscontrate anche tra i familiari e gli stretti contatti dei partecipanti alla festa e degli ospiti del club.

Festa in un night club, 68 persone contagiate: ci sono anche calciatori

Alla festa avrebbero partecipato 17 persone, 15 delle quali sono state poi contagiate dal coronavirus. I test successivi hanno rilevato la presenza del virus in altre persone che sono venute a contatto con loro. Secondo quanto si legge su Seznam Zpravy, insieme agli infetti, altre 120 persone sono finite in quarantena. Intanto, le società calcistiche Sparta Praga, Boemia 1905 e Dukla Praga hanno confermato ai media locali contagi nelle loro squadre junior o riserve. Secondo il giornale ceco, le informazioni sui social media suggeriscono che all’origine del contagio ci sarebbe una persona che non ha mostrato sintomi della COVID-19 il giorno della festa. Alcune persone hanno affermato che è stata “una giovane donna” a entrare in contatto con i giocatori di calcio.

