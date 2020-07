Un drammatico incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi, 20 luglio, a Scampitella, piccolo centro della provincia di Avellino. Un operaio di 52 anni, Salvatore Scognamiglio, è stato travolto da un Suv in via Città di Contra. Dopo il sinistro stradale, il conducente è stato rintracciato. L’uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso: la sua posizione è al vaglio della procura di Benevento.

Investe e uccide un operaio col Suv: fermato dai Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Per questo motivo, i paramedici non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Stando a quanto finora ricostruito la vittima, originaria di Ercolano, in provincia di Napoli, era a Scampitella per l’installazione della fibra ottica. Era appena tornata al lavoro dopo la pausa pranzo quando è sopraggiunto il Suv, guidato da un 40enne del posto.

inlineadv

Scognamiglio, colpito e sbalzato per diversi metri dalla potenza dell’impatto, è morto sul colpo. Nell’incidente l’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la ricostruzione della dinamica e per i soccorsi. L’automobilista è uscito dall’abitacolo ed è scappato, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri di Ariano Irpino. Il 40enne è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici, come da prassi in questi casi.

(immagine di archivio)