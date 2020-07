Giugliano. A distanza di poche ore si verifica un altro rogo a Giugliano, stavolta in via Casacelle. Al momento non è ancora chiaro cosa stia andando fuoco, probabilmente materiali plastici e rifiuti. Una colonnina di fumo nero si è elevata in cielo ed è visibile a chilometri di distanza.

L’aria è irrespirabile: centinaia di cittadini si sono barricati in casa per evitare di respirare i miasmi. L’ultimo incendio accertato in città era stato appiccato nella notte tra sabato e domenica al Mercato Ortofrutticolo. Qui prese fuoco un locale attiguo alla casa del custode. Subito furono allertati i vigili del fuoco, i quali, con non poche difficoltà, spensero le fiamme. I pompieri avrebbero accertato la natura dolosa dell’incendio. Sul posto giunsero anche i vigili urbani per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

inlineadv