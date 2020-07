Una scena del crimine in pieno centro a Sorrento: è giallo. Nella centralissima piazza Tasso, compare un’area delimitata dai nastri della scientifica. Le vittime sono pesci e animali marini. Cittadini e turisti stupiti ma anche incuriositi dall’installazione che è stata allestita nottetempo nella centralissima Piazza Tasso.

Questa mattina sono infatti comparse sul selciato sagome di animali marini e una realistica raffigurazione di un agente della polizia scientifica intento

a svolgere indagini, in pieno stile “CSI”. Un’immagine singolare e curiosa ma, visti i protagonisti raffigurati a terra, potrebbe trattarsi di una campagna a sostegno dell’ambiente o del mare.

Altro indizio, che di certo non sfugge alla vista dei passanti, è l’installazione di un mozzicone di sigaretta gigante posizionato all’interno della “scena del crimine”. Gli indizi sembrano essere inequivocabili: seguiremo gli sviluppi delle “indagini” ma, parlando con i passanti, sembrano essere tutti convinti – e anche un po’ orgogliosi – che Sorrento

possa diventare teatro per il lancio di un importante messaggio per l’ambiente, dimostrando ancora una volta la sua grande attenzione al territorio e al mare.