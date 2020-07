Torna la paura del contagio a Marano, in provincia di Napoli, dove a distanza di un mese si segnala un nuovo caso Covid. Si tratta di una ragazza di 30 anni: al momento non si sa se la giovane sia asintomatica o abbia tutti i sintomi della malattia.

Marano, nuovo caso positivo in città

Come riporta il portale online Terra Nostra News, la notizia è stata confermata dal distretto sanitario locale. Come da protocollo, l’Asl Napoli 2 Nord procederà a ricostruire la catena dei contagi e a sottoporre al tampone tutte le persone che sono entrate in contatto con la giovane.

L’ultimo caso un mese fa

Era giugno quando a Marano una bambina di 8 anni risultò positiva al Covid-19. Attualmente la piccola sta bene ed è ancora monitorata dalle strutture sanitarie.