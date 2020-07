Preoccupa la risalita dei contagi in Campania. Oggi, 17 luglio, si registrano ben 12 casi di coronavirus. Erano giorni che non emergeva un risultato di positivi così alto dai tamponi effettuati in un solo giorno. Ieri i positivi erano 4. L’altro ieri 8.

Campania, bollettino del 17 luglio: 12 casi di coronavirus

Sotto osservazione il campo rom di Secondigliano, dove si concentrano ben sei positivi. Ma per la prima volta dopo settimane si registra anche un contagio a Casoria, nell’area nord di Napoli. Di seguito il bollettino ufficiale fornità dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

Positivi del giorno: 12

Tamponi del giorno: 1.705

Tamponi del giorno: 1.705 Totale positivi: 4.803

Totale tamponi: 309.290

Totale tamponi: 309.290 ​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 433

Totale deceduti: 433 Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.098 (di cui 4.098 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).