Tragico incidente nella notte a Tre Fontane, in provincia di Trapani. Un giovane ha perso la vita nella frazione di Campobello di Mazara. Lo schianto fatale è avvenuto in via Livorno.

La vittima, come riporta castelvetranonews, è il giovane Biagio Nuccio, di Campobello di Mazara, di appena 20 anni. Il giovane era bordo di una Fiat Panda quando si è schiantato contro il muro di un’abitazione. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri, l’ambulanza e i Vigili del Fuoco di Mazara, che hanno estratto il corpo del ventenne dalle lamiere dell’auto, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo.

Per cause ancora da chiarire, alla fine della circumvallazione non ha svoltato ma ha tirato dritto andando a sbattere contro il muro.