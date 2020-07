Il 16 luglio si festeggia Santa Carmela, ecco le frasi e immagini di auguri di buon onomastico per Carmen, Carmine, Carmela. Sono in tanti infatti a portare questo nome in tutte le sue varianti: Carmine, Carmela, Carmen, Lina, Carmelo. Si tratta di un nome devozionale in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, l’apparizione mariana del 1251 a san Simone Stock in Palestina. Il nome del monte deriva dall’ebraico כַּרְמֶל (Karmel) che significa “giardino” o “orto di Dio”. È passato poi al greco Karmelos e quindi al latino Carmelus.

È un nome molto diffuso in Italia meridionale; la forma inglese Carmel è stata usata perlopiù dai cattolici.

La variante Carmen è una forma spagnola medievale che è stata influenzata dal termine latino carmen, “canzone”. È nota anche per essere portata dalla protagonista della celebre opera omonima di Bizet del 1875, a cui deve la sua ampia diffusione.

Va notato inoltre che la variante catalana e galiziana Carme coincide anche con un nome greco antico, Καρμη (Karme o Carme), che deriva da termine κειρω (keiro), “tagliare”, “mietere”, e che era portato dalla dea del raccolto amata da Zeus.

Frasi di auguri di buon onomastico Carmen, Carmine, Carmela, Lina

Ecco le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp:

Un pensiero di cuore per te che oggi festeggi il tuo nome! Buon onomastico!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Che sia un giorno speciale quello di oggi, proprio come te.

Nel tuo nome c’è la speranza, la felicità, la garanzia. Ti auguro il migliore degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 16 luglio! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

