Napoli. Si registrano 3 nuovi contagi nel campo rom di Scampia. Dopo la 17enne incinta e i suoi due parenti risultati positivi al Coronavirus, l’Asl Napoli 1 segnala altre tre persone affette dal virus. Sono tutti residenti nel campo rom.

Il totale, dunque, sale a 6 positivi riscontrati nella comunità rom. Stamattina l’azienda sanità locale aveva effettuato i tamponi a tappeto nel campo di Cupa Perillo. Oggi pomeriggio si attendeva l’esito dei 9 tamponi eseguiti in mattinata. Per i tre nuovi positivi, come da prassi, è scattato l’isolamento.

