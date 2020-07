Per comunicare ai follower il sesso del bimbo che aspetta dalla giovanissima compagna Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi ha scelto una scenetta imperdibile.

Lui e lei nell’immenso giardino di casa con il cane al loro fianco. Arriva un elicottero che tinge di rosa il cielo sopra la coppia. Sarà una piccola principessa la primogenita di Vacchi.

“Aspettiamo una principessina. Mamma e papà” annuncia una scritta social in cui la coppia dichiara il sesso del nascituro. Pochi giorni prima Vacchi aveva fatto un video in cui parlava del valore delle donne, dell’importanza di trattarle sempre bene perché sono la forza del mondo. Gianluca già pensava alla sua piccolina e quel discorso forse era una bella dedica alla primogenita.

Recentemente in un’intervista a Il Corriere della Sera il manager ha spiegato: “Sicuramente mio figlio o figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico della esposizione del minore”.

